Викрадали людей і вимагали гроші: в Україні затримана міжнародна банда

Фото: затримання банди (ssu.gov.ua)

В Україні затримали міжнародну банду. Вона займалася здирництвом і викраденням людей.

Про це повідомляє Національна поліція.

За версією слідства, підозрювані причетні до кількох випадків здирництва та викрадення людей з метою викупу або здійснення дій на користь зловмисників. Суми, які вони вимагали, коливалися від 20 тисяч до 800 тисяч доларів. Злочини здійснювалися під керівництвом "злодіїв в законі" з Росії і супроводжувалися фізичним насильством.

Встановлено, що у організації було два підрозділи - у Києві та Одесі. Банди працювали як на території цих областей, так і в інших регіонах країни. Всього в угрупування входило 12 осіб, лідер і її учасники - вихідці з іншої країни.

В ході трьох етапів спецоперації були затримані учасники і лідер угруповання, який разом з чотирма співучасниками вже перебуває під вартою. Ще четверо осіб були вислані з України за порушення міграційного законодавства.

10 грудня столичні правоохоронці затримали п'ятьох учасників банди. В ході обшуків за місцями їх проживання та в автомобілях вилучили зброю, патрони до нього, ножі, чернетки, розписки, друку, флеш-накопичувачі, гроші, автомобілі та інші речі.

Фігурантам повідомили про підозри у створенні злочинної організації, вимагання, незаконне викрадення людини. Всього затримано 10 осіб, двоє оголошені в розшук.

Сьогодні в Києві затримали банду з чотирьох осіб. Вони викрали юриста і вимагали від нього неіснуючий борг.

У листопаді повідомлялося, що у Києві викрили трьох співробітників Національної поліції. Вони підозрюються у викраденні людини з вимогою викупу.