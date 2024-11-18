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В Сумах возросло количество жертв и пострадавших из-за обстрела РФ

Фото: в Сумах возросло количество жертв и пострадавших из-за обстрела РФ 17 ноября (facebook.com/DSNSSUMY)
Автор: Наталия Гурковская

В Сумах возросло количество жертв и пострадавших из-за обстрела оккупантов 17 ноября. Уже погибли 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"По состоянию на утро количество погибших в результате атаки увеличилось до 11, из них 2 ребенка", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, еще 55 человек травмированы, из них 8 детей.

"На месте происшествия оперативно развернут пункт несокрушимости ГСЧС для помощи гражданам", - отметили в ГСЧС.

Количество пострадавших резко возросло 

Уже в 8:47 спасатели сообщили, что количество пострадавших в результате ракетного удара по Сумам увеличилось до 89 человек.

"Из них - 11 детей", - констатировали в ведомстве.

Атака РФ на Сумы

Вечером 17 ноября российские войска ударили по Сумам. Был атакован густонаселенный жилой массив города. Один из "прилетов" пришелся на многоэтажку.

Почти сразу появилась информация о том, что пострадали много людей. Поздним вечером 17 ноября сообщалось о 10 погибших.

Уже ночью 18 ноября в Сумах был слышен взрыв на фоне ракетной угрозы, в городе пропал свет.

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