В Сумах возросло количество жертв и пострадавших из-за обстрела РФ

"По состоянию на утро количество погибших в результате атаки увеличилось до 11, из них 2 ребенка", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, еще 55 человек травмированы, из них 8 детей.

"На месте происшествия оперативно развернут пункт несокрушимости ГСЧС для помощи гражданам", - отметили в ГСЧС.

Количество пострадавших резко возросло

Уже в 8:47 спасатели сообщили, что количество пострадавших в результате ракетного удара по Сумам увеличилось до 89 человек.

"Из них - 11 детей", - констатировали в ведомстве.