У Сумах зросла кількість жертв і постраждалих через обстріл РФ

Атака РФ на Суми

Увечері 17 листопада російські війська вдарили по Сумах. Було атаковано густонаселений житловий масив міста. Один із "прильотів" припав на багатоповерхівку.

Майже одразу з'явилася інформація про те, що постраждали багато людей. Пізнього вечора 17 листопада повідомлялося про 10 загиблих.

Вже вночі 18 листопада в Сумах було чутно вибух на тлі ракетної загрози, в місті зникло світло.

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