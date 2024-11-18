У Сумах зросла кількість жертв і постраждалих через обстріл РФ

У Сумах зросла кількість жертв та постраждалих через обстріл окупантів 17 листопада. Вже загинули 11 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини", - йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, ще 55 людей травмовані, з них 8 дітей.
"На місці події оперативно розгорнуто пункт незламності ДСНС для допомоги громадянам", - зазначили у ДСНС.
Вже о 8:47 рятувальники повідомили, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах збільшилася до 89 людей.
"З них - 11 дітей", - констатували у відомстві.
Увечері 17 листопада російські війська вдарили по Сумах. Було атаковано густонаселений житловий масив міста. Один із "прильотів" припав на багатоповерхівку.
Майже одразу з'явилася інформація про те, що постраждали багато людей. Пізнього вечора 17 листопада повідомлялося про 10 загиблих.
Вже вночі 18 листопада в Сумах було чутно вибух на тлі ракетної загрози, в місті зникло світло.
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