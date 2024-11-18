У Сумах зросла кількість жертв і постраждалих через обстріл РФ

Фото: у Сумах зросла кількість жертв та постраждалих через обстріл РФ 17 листопада (facebook.com/DSNSSUMY)

У Сумах зросла кількість жертв та постраждалих через обстріл окупантів 17 листопада. Вже загинули 11 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини", - йдеться у повідомленні. За даними рятувальників, ще 55 людей травмовані, з них 8 дітей. "На місці події оперативно розгорнуто пункт незламності ДСНС для допомоги громадянам", - зазначили у ДСНС. Кількість постраждалих різко зросла Вже о 8:47 рятувальники повідомили, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах збільшилася до 89 людей. "З них - 11 дітей", - констатували у відомстві.