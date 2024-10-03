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В Сумах наблюдается задымленность: в ОВА назвали причину

Сумы, Четверг 03 октября 2024 09:31
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В Сумах наблюдается задымленность: в ОВА назвали причину Фото: в Сумах наблюдается задымленность 3 октября (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

3 октября в Сумах наблюдается задымленность. Она связана с пожарами, возникшими из-за атак оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Задымленность, которая сегодня утром наблюдается в городе Сумы, - это следствие вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.

Именно из-за вражеских атак, как отмечают в ОВА, произошло возгорание сухой растительности.

"Подразделения ГСЧС работают над локализацией и ликвидацией пожаров. Советуем ограничить пребывание на улице и закрыть окна", - посоветовали в администрации.

Обстрелы Сумской области

Российские войска постоянно обстреливают Сумы и приграничные районы области.

В частности, утром 28 сентября оккупанты дважды подряд ударили по медучреждению в Сумах. На момент атаки там находились почти 90 пациентов, 10 людей погибли, много людей были ранены.

А из-за обстрела дронов Сумской области 2 октября, произошли обесточивания. Без света остались три общины Шосткинского района.

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