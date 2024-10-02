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Ночная атака РФ по Сумской области: без света остались несколько общин

Сумы, Среда 02 октября 2024 08:59
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Ночная атака РФ по Сумской области: без света остались несколько общин фото: Фото: в Сумской области из-за атаки РФ 2 октября без света осталось несколько общин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела дронов Сумской области в ночь на 2 октября, есть обесточивания. Без света остались три общины Шосткинского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Предварительно, в результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные общины", - говорится в сообщении.

Обстрелы Сумской области

Российские войска постоянно обстреливают Сумскую область. В частности, в ночь на 2 октября россияне нанесли авиационный удар по Сумской области. Обстрел пришелся на объекты критической инфраструктуры Шосткинского района.

Добавим, что утром 28 сентября оккупанты дважды подряд ударили по медучреждению в Сумах. На момент атаки там находилось почти 90 пациентов, десять человек погибли.

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