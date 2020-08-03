В Сумах у пологовому будинку спалах коронавірусу

Фото: медики (УНІАН)

Його закрили на карантин

У Сумах Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марїі закрили на карантин. У медзакладі зафіксували спалах коронавіруса.

Про це повідомляє інформаційний портал Сумської міськради.

Під час позапланового обстеження співробітників закладу коронавірус зафіксували у чотирьох медиків. Вони направлені на лікування, а 12 контактних співробітників - на самоізоляцію. 18 контактних хворих перебувають під медичним наглядом. Джерелом інфекції стала пацієнтка, в якої виявили коронавірус.

Карантин у пологовому будинку оголошено на два тижні. На цей час буде призупинена госпіталізація вагітних та породіль до відділення патології вагітних та акушерського відділення. Пацієнток тимчасово прийматиме обласний перинатальний центр.

Раніше повідомлялося, що у мерії Одеси зафіксували спалах коноронавірусу.

РБК-Україна писало, що у Львові у двох дитячих садках виявили хворих коронавірусом серед персоналу.

Нагадаємо, станом на 3 серпня в Україні фіксують невеликий спад кількості випадків коронавірусу, за вчора заразились ще 990 людей.