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У мерії Одеси зафіксували спалах коноронавірусу

Одеса, Понеділок 03 серпня 2020 16:22
У мерії Одеси зафіксували спалах коноронавірусу
Фото: позитивний тест на коронавірус (flickr)
Автор: Максим Зайченко

COVID-19 підтвердили у заступників мера

У двох заступників міського голови Одеси Геннадія Труханова підтвердили коронавірус. Ще одна віце-міська голова пішла на самоізоляцію і чекає результату ПЛР-тесту.

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на джерела в мерії.

Так, COVID-19 підтвердився у заступника мера Одеса Павла Вугельмана та у в.о. віце-мера Дмитра Жемана.

Відзначається, що Жеман отримав позитивний результат ПЛР-тесту ще першого серпня. До цього він брав участь в масових заходах.

Ще одна віце-мер Світлана Бедрега зараз знаходиться на самоізоляції чекає своїх результатів ПЛР-аналізу.

Зазначимо, відсьогодні в Україні набули чинності нові правила зонального карантину, згідно з якими всі населені пункти та райони будуть розподілені на чотири зони - "зелена", "помаранчева", "жовта" і "червона".

Раніше в МОЗ поінформували, що місцева влада в Україні не можуть приймати рішення про ослаблення карантину, вони можуть лише посилювати обмеження.

При цьому деякі міста виступили проти посилення карантину, попри потрапляння в "червону" зону, серед них Тернопіль і Луцьк.

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