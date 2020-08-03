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В Україні майже 1000 нових випадків коронавірусу

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 08:53
В Україні майже 1000 нових випадків коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Чернівецькій області спалах коронавірусу

Станом на 3 серпня в Україні фіксують невеликий спад кількості випадків коронавірусу, за вчора заразились ще 990 людей. Найбільше нових випадків виявили в Львівській області, Києві, Чернівецькій та Харківській областях.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Зазначимо, порівняно з попередньою статистикою, кількість нових випадків зменшилась на 122 заражених.

Всього з початку епідемії інфікувались 72 168 людей. Одужали 39 543 людей, зокрема за вчора 235 випадків. Кількість смертельних випадків становить 1 725, за минулу добу померли ще 16 людей.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 3 серпня, набрали чинності нові правила адаптивного карантину, зокрема, міста і райони розподілені на чотири зони в залежності від епідеміологічної ситуації.

Зазначимо, середній рівень летальності від захворювання на коронавірус по Україні складає 2,4%, при цьому у Кіровоградській області рівень суттєво перевищено.

Також РБК-Україна писало, що від коронавірусу помер керівник центру первинної медичної допомоги у Львівській області.

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