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У Львові закрили два дитсадки через коронавірус

Львів, П'ятниця 31 липня 2020 14:56
У Львові закрили два дитсадки через коронавірус
Фото: дитячий садок (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Коронавірус виявили серед персоналу закладів дошкільної освіти

У Львові у двох дитячих садках виявили хворих коронавірусом серед персоналу. Через це місцева влада прийняла рішення призупинити їхню роботу задля протидій поширення інфекції.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомляється, робота дитячого садка №12 на вулиці Довбуша була призупинена ще 29 липня, оскільки в одного з вихователів підтвердився COVID-19. Відомо, що закритим він буде до 11 серпня.

Роботу іншого дитсадка №92 на вулиці Карпатській призупинять у період з 3 серпня по 16 серпня включно. Там коронавірус підтвердили у психолога.

Зазначимо, що Львівська область лідирує в Україні за кількістю інфікованих коронавірусом - більше 95 тисяч осіб, з яких за останню добу заразилися 147 осіб.

Нагадаємо, у Тернополі на карантин через спалах COVID-19 закрили дитячий садок.

Крім того, у Чернівецькій області дозволили відкрити заклади дошкільної освіти.

Також РБК-Україна повідомляло, що дитячі садочки дозволили відкрити у двох районах у Рівненській області.

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