Россия нанесла ракетный удар по Сумской области: есть жертвы и пострадавшие

Фото: Ракетный удар по Сумщине, погибли по меньшей мере два человека (Getty Images)

В Сумском районе в результате попадания российской ракеты есть жертвы. Спасатели проводят поисково-спасательную операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram и прокуратуру Сумщины.

Как сообщают, во вторник, 5 августа, около 10:00 армия РФ нанесла ракетный удар по Сумскому району. Под огнем оказался Песчанский старостат Сумской общины. По предварительным данным, ракета попала в сельскохозяйственное предприятие. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека. Также сообщается о пострадавших - им оказывают медицинскую помощь. На месте удара работают спасатели и экстренные службы. Продолжается поисково-спасательная операция. Данные о последствиях обстрела уточняются. Стало известно, что в результате атаки врага погибли работники предприятия - 54-летний и 55-летний мужчины, также 3 сотрудников получили ранения.