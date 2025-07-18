Оккупанты ударили по Сумам дронами со шрапнелью: есть раненые

Российские оккупанты сегодня, 18 июля, атаковали Сумы беспилотниками. Как минимум один из дронов был начинен шрапнелью, чтобы пострадало больше людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. мэра Сум Артема Кобзара в Telegram и главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram .

"Сегодня наш город опять был атакован беспилотником. Это было попадание в нежилое помещение. Беспилотник был начинен шрапнелью, чтобы максимально навредить людям", - рассказал Кобзар.

Он уточнил, что как минимум два человека получили ранения. Они находятся в больнице.

Мэр добавил, что на месте атаки работают соответствующие службы. Дальнейшую информацию он пообещал раскрыть отдельно.

В свою очередь Григоров рассказал, что удара было два. Первый дрон атаковал город около 13:00, а второй - примерно через час. Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре.

"В результате одного из ударов пострадали трое мирных жителей. Всех доставили во врача, им оказывается необходимая помощь", - добавил он.