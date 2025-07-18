Оккупанты ударили по Сумам дронами со шрапнелью: есть раненые
Российские оккупанты сегодня, 18 июля, атаковали Сумы беспилотниками. Как минимум один из дронов был начинен шрапнелью, чтобы пострадало больше людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. мэра Сум Артема Кобзара в Telegram и главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.
"Сегодня наш город опять был атакован беспилотником. Это было попадание в нежилое помещение. Беспилотник был начинен шрапнелью, чтобы максимально навредить людям", - рассказал Кобзар.
Он уточнил, что как минимум два человека получили ранения. Они находятся в больнице.
Мэр добавил, что на месте атаки работают соответствующие службы. Дальнейшую информацию он пообещал раскрыть отдельно.
В свою очередь Григоров рассказал, что удара было два. Первый дрон атаковал город около 13:00, а второй - примерно через час. Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре.
"В результате одного из ударов пострадали трое мирных жителей. Всех доставили во врача, им оказывается необходимая помощь", - добавил он.
Россияне используют шрапнель в дронах
Напомним, еще 10 июня начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что россияне оснащают дроны "Шахед" шрапнельной боевой частью.
Он уточнил, что при взрыве дрона элементы поражения распространяются на большой площади. Это несет смертельную угрозу для мирных жителей.
Игнат обратил внимание, что именно поэтому во время атак украинцев просят не выходить на улицы и не стоять возле окон.
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