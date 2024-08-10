В Сумах раздался взрыв

Напомним, украинский Генштаб заявлял, что россияне активизировали обстрелы Сумской области с применением авиации. Активизация российской авиации происходит на фоне прорыва в Курской области. Детальнее о боевых действиях на российские территории - по ссылке.

Кроме того, из-за усиления обстрелов в Сумской области объявили эвакуацию из более чем 20 общин.

В Министерстве внутренних дел заявляли о необходимости эвакуации в безопасные места около 20 тысяч человек из районов Сумской области, страдающих враждебными обстрелами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.