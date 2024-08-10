У Сумах пролунав вибух

Нагадаємо, український Генштаб заявляв, що росіяни активізували обстріли Сумської області з застосуванням авіації. Активізація російської авіації відбувається на тлі так званого прориву в Курській області. Детальніше про бойові дії на російські території - за посиланням.

Крім того, через посилення обстрілів в Сумській області оголосили евакуацію з понад 20 громад.

У Міністерстві внутрішніх справ заявляли про необхідність евакуації у безпечні місця близько 20 тисяч людей з районів Сумської області, які потерпають від ворожих обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.