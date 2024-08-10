У Сумах пролунав вибух

У Сумах ввечері 10 серпня пролунав вибух. За кілька годин до цього в Сумській області оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
Так, о 20:43 в області оголосили тривогу, а близько 22:17 українські Повітряні сили попередили про загрозу ударів ворожими керованими авіабомбами.
Через близько 15 хвилин після попередження у місті чули вибух. Наразі інформації про його причини немає.
Нагадаємо, український Генштаб заявляв, що росіяни активізували обстріли Сумської області з застосуванням авіації. Активізація російської авіації відбувається на тлі так званого прориву в Курській області. Детальніше про бойові дії на російські території - за посиланням.
Крім того, через посилення обстрілів в Сумській області оголосили евакуацію з понад 20 громад.
У Міністерстві внутрішніх справ заявляли про необхідність евакуації у безпечні місця близько 20 тисяч людей з районів Сумської області, які потерпають від ворожих обстрілів.
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