Оккупанты запустили ударные дроны по Украине

Российские войска запустили по территории Украины для атаки дроны-камикадзе сегодня вечером, 17 января. В некоторых областях объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Военные предупредили о фиксации ударных беспилотников противника в направлении Кировоградской области..

"Кировоградская область движение ударных БпЛА в вашем направлении", - говорится в объявлении.

Позже в воздушных силах предупредили об угрозе применения противником ударных беспилотников жителей Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Сумской областей.

Воздушная атака РФ по Украине

Напомним, в ночь на 17 января российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления. В Одессе было слышно несколько громких взрывов. Позже стало известно, что враг нанес по городу удары дронами-камикадзе.

Также вчера вечером, 16 января, войска РФ ударили по Харькову баллистическими ракетами. В результате атаки ранения получили 17 человек, один человек погиб. Также повреждены 19 жилых домов.

Как рассказали в Воздушных силах ВСУ, в общей сложности росармия тогда атаковала территорию Украины с применением 20 ударных беспилотников и двух ракет С-300. Силы ПВО уничтожили 19 дронов-камикадзе.