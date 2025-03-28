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Взрывы в Днепре, тревога по областям: Россия массово атакует Украину "Шахедами"

Пятница 28 марта 2025 21:52
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Взрывы в Днепре, тревога по областям: Россия массово атакует Украину "Шахедами" Иллюстративное фото: Россия массово атакует Украину "Шахедами" 28 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вечером пятницы, 28 марта, Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога, а в Днепре раздавались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Как сообщили в Воздушных силах, россияне традиционно запустили несколько групп беспилотников с разных направлений. Известно, что дроны "заходили" на территорию Украины через Запорожскую область и двигались в направлении Днепропетровской.

Также одна из групп беспилотников заходила из Сумской области.

Информация о движении вражеских ударных дронов:

  • БПЛА на Сумщине, курс - западный;
  • БПЛА на Черниговщине, курс - западный;
  • БПЛА на Полтавщине, курс - южный;
  • БПЛА на Харьковщине, курс - юго-западный;
  • БПЛА на Днепропетровщине, курс - северо-западный;
  • БПЛА на Запорожье, курс - северный;
  • БПЛА на Херсонщине, курс - северный.

Взрывы в Днепре

На фоне дроновой атаки председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о взрывах в Днепре.

"Из-за атаки дронов возникло несколько пожаров. Предварительно, есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется", - сообщил он.

Где объявлена тревога

Взрывы в Днепре, тревога по областям: Россия массово атакует Украину &quot;Шахедами&quot;

Прошлые обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 27 марта российские оккупанты запустили по Украине 86 беспилотников. Тогда силы ПВО сбили 42 дрона, еще 26 беспилотников были локально потеряны.

А вчера вечером российская армия вечером ударила дронами-камикадзе по Запорожью и области. Из-за вражеской атаки в городе был поврежден инфраструктурный объект.

Также российские войска атаковали Днепр дронами-камикадзе "Шахед" вечером 26 марта. В городе произошло несколько пожаров. Загорелись авто и объекты инфраструктуры.

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Война в Украине Воздушная тревога
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