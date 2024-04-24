В Сумах прогремели взрывы: россияне ударили по пригороду

В Сумах сегодня, 24 апреля, раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Сумскую областную военную администрацию.
По данным местных жителей сегодня в Сумах прогремели взрывы. За минуту до этого в области была объявлена воздушная тревога.
Обновлено в 16:58.
В ОВА сообщили, что сегодня враг нанес удар по пригороду областного центра.
"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки врага уточняются. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, находитесь в укрытиях!", - отметили в администрации.
С марта этого года российские оккупанты в значительной степени активизировались на границе Сумской области. От российских ударов страдает Великая Писаревка, Белополье и Сумы.
На днях РБК-Украина писала, что российские оккупанты обстреляли центр Сум.
Мы также сообщали, что пропагандисты разгоняют в сети очередной фейк. Основная цель которого - напугать украинцев якобы подготовкой к наступлению на Сумы.
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