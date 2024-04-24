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В Сумах прогремели взрывы: россияне ударили по пригороду

Фото: в Сумах раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Сумах сегодня, 24 апреля, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Сумскую областную военную администрацию.

По данным местных жителей сегодня в Сумах прогремели взрывы. За минуту до этого в области была объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 16:58.

В ОВА сообщили, что сегодня враг нанес удар по пригороду областного центра.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки врага уточняются. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, находитесь в укрытиях!", - отметили в администрации.

Ситуация в Сумской области

С марта этого года российские оккупанты в значительной степени активизировались на границе Сумской области. От российских ударов страдает Великая Писаревка, Белополье и Сумы.

На днях РБК-Украина писала, что российские оккупанты обстреляли центр Сум.

Мы также сообщали, что пропагандисты разгоняют в сети очередной фейк. Основная цель которого - напугать украинцев якобы подготовкой к наступлению на Сумы.

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