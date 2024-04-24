В Сумах прогремели взрывы: россияне ударили по пригороду

По данным местных жителей сегодня в Сумах прогремели взрывы. За минуту до этого в области была объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 16:58.

В ОВА сообщили, что сегодня враг нанес удар по пригороду областного центра.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки врага уточняются. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, находитесь в укрытиях!", - отметили в администрации.