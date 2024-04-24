В Сумах пролунали вибухи

Ситуація в Сумській області

Від березня цього року російські окупанти значною мірою активізувались на кордоні Сумської області. Від російських ударів потерпає Велика Писарівка, Білопілля та Суми.

Днями РБК-Україна писало, що російські окупанти обстріляли центр Сум.

Ми також повідомляли, що пропагандисти розганяють в мережі черговий фейк. Основна мета якого - налякати українців нібито підготовкою до наступу на Суми.

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