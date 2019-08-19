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У ДТП на трасі Київ-Суми загинули поліцейський і дитина

Новини » Надзвичайні події    19.08.2019 - 17:37
У ДТП на трасі Київ-Суми загинули поліцейський і дитина
Фото: розбитий позашляховик в результаті ДТП (facebook.com/KyivOperativ)

Аварія сталася поблизу села Гоголів Київської області

На трасі Київ-Суми в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинув поліцейський і 7-річна дівчинка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-спільноту "Київ Оперативний".

Повідомляється, що трагедія сталася сьогодні вдень, 19 серпня, на трасі Київ-Суми, поблизу села Гоголів. Мешканка Києва за кермом позашляховика Audi, значно перевищила допустиму швидкість руху та не надала перевагу в русі автомобілю Chevrolet, який рухався по головній дорозі.

"В результаті зіткнення водій легковика загинув на місці події. Ним виявився працівник поліції Вишгородського району", - йдеться в повідомленні.

У ДТП на трасі Київ-Суми загинули поліцейський і дитина

Фото: місце, де сталася аварія www.npu.gov.ua)

Крім поліцейського в машині знаходився пасажир і двоє його дітей. 7-річна донька пасажира також загинула від отриманих травм.

Чоловіка з сином у важкому стані госпіталізували до лікарні, а водій Audi ушкоджень не зазнала.

Зараз вирішується питання про затримання винуватиці інциденту в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. А також, про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 18 серпня під Києвом таксист, нехтуючи правилами дорожнього руху, влаштував смертельне ДТП. В результаті аварії загинула пасажирка таксі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Черкаській області сталося ДТП за участю автобуса "Богдан" та легковика. Аварія забрала за собою життя трьох людей. Багато людей отримали травми.

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