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У Києві сталось ДТП з маршруткою, постраждали 7 людей

Новини » Надзвичайні події     24.12.2019 - 11:00
У Києві сталось ДТП з маршруткою, постраждали 7 людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

П'яний водій автомобілю в'їхала в маршрутку

У Києві у Дніпровському районі зіткнулись автомобіль та маршрутка, в результаті чого постраждали 7 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Зазначається, що п'яний водій автомобілю Mitsubishi не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з маршруткою.

Внаслідок цього семеро пасажирів громадського транспорту отримали різні травми, з яких п’ятеро госпілізовано до лікарні.

У поліції додали, що вирішуватися питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, у Києві на вулиці Генерала Жмаченка водій автомобіля збила жінку з дитиною.

Раніше у Рівненській області на автодорозі Київ-Чоп сталася пожежа в туристичному автобусі, який перевозив майже 50 пасажирів за маршрутом "Харків-Познань".

Також РБК-Україна писало, що у Черкасах сталася ДТП за участі пасажирського автобуса. Водій автобуса "ПАЗ", рухаючись по проспекту Хіміків, перевищив швидкість та зіткнувся з автомобілем Mercedes, який у свою чергу в'їхав в автомобіль Hyundai

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