В Сумах прогремел взрыв на фоне угрозы "Шахедов"

Удар по Самару

Напомним, сегодня, 13 июля, российские оккупанты ударили дронами по городу Самар Днепропетровской области.

Местные чиновники не раскрывали, куда именно были "прилеты" и есть ли пострадавшие.

Тем временем источники РБК-Украина сообщили, что целью россиян стало здание территориального центра комплектования.

Также россияне в течение 12-13 июля запустили по Украине 60 дронов-камикадзе. 20 вражеских беспилотников сбить не удалось, были "прилеты" в пяти локациях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.