RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Сумах прогремел взрыв на фоне угрозы "Шахедов"

Иллюстративное фото: в Сумской области объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Сумах в воскресенье, 13 июля, днем прозвучал взрыв. Над областью летают вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации "Суспільне", в городе был слышен один взрыв. 

При этом Воздушные силы сообщали, что в Сумской области по вражескому разведывательному дрону работает противовоздушная оборона. 

Также военные предупреждали об угрозе ударных дронов для Сумской области. 

Удар по Самару

Напомним, сегодня, 13 июля, российские оккупанты ударили дронами по городу Самар Днепропетровской области.

Местные чиновники не раскрывали, куда именно были "прилеты" и есть ли пострадавшие.

Тем временем источники РБК-Украина сообщили, что целью россиян стало здание территориального центра комплектования.

Также россияне в течение 12-13 июля запустили по Украине 60 дронов-камикадзе. 20 вражеских беспилотников сбить не удалось, были "прилеты" в пяти локациях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыВзрывВойна в УкраинеАтака дронов