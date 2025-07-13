У Сумах прогримів вибух на тлі загрози "Шахедів"

Удар по Самару

Нагадаємо, сьогодні, 13 липня, російські окупанти вдарили дронами по місту Самар Дніпропетровської області.

Місцеві чиновники не розкривали, куди саме були "прильоти" і чи є постраждалі.

Тим часом джерела РБК-Україна повідомили, що метою росіян стала будівля територіального центру комплектування.

Також росіяни протягом 12-13 липня запустили по Україні 60 дронів-камікадзе. 20 ворожих безпілотників збити не вдалося, були "прильоти" у п'яти локаціях.

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