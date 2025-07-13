ua en ru
Вс, 13 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ ночью атаковала дронами с двух направлений: как отработала ПВО

Воскресенье 13 июля 2025 09:40
UA EN RU
РФ ночью атаковала дронами с двух направлений: как отработала ПВО Иллюстративное фото: Россия ночью атаковала дронами с двух направлений (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В течение 12-13 июля российские войска атаковали Украину 60 беспилотниками, преимущественно ударными дронами Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщили Воздушные силы, атаки поступали с направлений Курск и Миллерово. Более 40 из них были именно "Шахедами".

Днем враг сосредотачивал удары на тыловых регионах Украины, выпустив более 20 таких БпЛА.

Ночью атаки были направлены на прифронтовые районы Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.

Воздушное нападение отражали все подразделения Сил обороны - авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

По оперативным данным по состоянию на 9:00 13 июля, ПВО сбила 20 вражеских дронов Shahed. Еще 20 дронов-имитаций потеряно или подавлено системами РЭБ.

Зафиксированы точечные попадания дронов в пяти локациях, детали повреждений уточняются.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют территорию Украины. Для атак враг применяет:

  • ракеты различных типов;
  • артиллерию;
  • управляемые авиационные бомбы (КАБы);
  • беспилотники.

К атакам дронами россияне прибегают фактически каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. Например, вчера враг выпустил 623 средства воздушного нападения, среди которых 339 ударных дронов Shahed и 26 крылатых ракет Х-101.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ПВО Война в Украине
Новости
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей