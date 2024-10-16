В Сумах назвали дату начала отопительного сезона: когда в квартиры начнут подавать тепло

Когда начнется отопительный сезон в разных регионах Украины

РБК-Украина ранее рассказывало, когда начнут подавать тепло в дома жителей разных областей. Отопительный сезон в большинстве регионов нашей страны обещают начать, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней не будет превышать +8°C.

Некоторые регионы уже назвали конкретные даты. Так, в Тернополе отопительный сезон стартует 16 октября . Исполнительный комитет городского совета принял это решение из-за снижения среднесуточной температуры.

В понедельник, 14 октября , отопление начали включать в Борисполе . Также тепло уже подают в Виннице и Чернигове .

Власти Харькова заявляют, что теплосети города полностью готовы к началу отопительного сезона . Тепло же в доме горожан начнут подавать, когда среднесуточная температура воздуха начнет снижаться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .