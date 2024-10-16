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В Сумах назвали дату начала отопительного сезона: когда в квартиры начнут подавать тепло

Фото: Начало отопительного сезона в Сумах (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Сумах определились, когда включат отопление в городе. Сначала тепло начнут подавать в учреждения социальной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Сумской городской территориальной громады рекомендует начать подавать тепло в учреждения социальной сферы: больницы, школы и детские сады. Отопление начнут включать после получения соответствующих заявок руководителей этих учреждений в соответствии с актами готовности.

В то же время жителям многоквартирных домов обещают начать подавать тепло в квартиры с понедельника, 21 октября.

Когда начнется отопительный сезон в разных регионах Украины

РБК-Украина ранее рассказывало, когда начнут подавать тепло в дома жителей разных областей. Отопительный сезон в большинстве регионов нашей страны обещают начать, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней не будет превышать +8°C.

Некоторые регионы уже назвали конкретные даты. Так, в Тернополе отопительный сезон стартует 16 октября . Исполнительный комитет городского совета принял это решение из-за снижения среднесуточной температуры.

В понедельник, 14 октября , отопление начали включать в Борисполе . Также тепло уже подают в Виннице и Чернигове .

Власти Харькова заявляют, что теплосети города полностью готовы к началу отопительного сезона . Тепло же в доме горожан начнут подавать, когда среднесуточная температура воздуха начнет снижаться.

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Сумская областьОтопительный сезон