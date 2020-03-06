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У Сумах через коронавірус обмежили масові заходи

Новини » Надзвичайні події     06.03.2020 - 10:27
У Сумах через коронавірус обмежили масові заходи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сумчанам комісія рекомендувала обмежити відвідини місць великих скупчень людей

У Сумах через загрозу коронавірусу скасували масові заходи. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Сумської міської ради.

Повідомляється, що навчальні заклади міста мають забезпечити дезінфекційними засобами та засобами особистого захисту.

"Заслухавши фахівців, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла ряд заходів щодо недопущення коронавирусной інфекції COVID-19 у Сумах:

  • встановити режим підвищеної готовності для всіх підрозділів міської ради на період ризику поширення коронавирусной інфекції;
  • обмежити проведення нарад, конференцій та засідань за участю великої кількості людей (по можливості здійснювати їх з використанням засобів електронного дистанційного зв'язку)
  • обмежити проведення культурних, спортивних та інших масових заходів до поліпшення епідемічної ситуації щодо захворюваності коронавирусной інфекцією", - йдеться в повідомленні

Відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг буде контролювати проведення дезінфекції в комунальному та приватному пасажирському транспорті.

Сумчанам комісія рекомендувала обмежити відвідини місць великих скупчень людей і користування пасажирським транспортом з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19 контактним і крапельним шляхом.

Керівникам організацій, підприємств та установ приватної і комунальної власності, рекомендовано дотримуватися стандартні рекомендації для профілактики захворювання COVID-19 і недопущення до виконання обов'язків працівників з симптомами гострих респіраторних захворювань, особливо у сфері обслуговування населення.

Також будуть введені обмежувальні заходи в стаціонарних відділеннях лікувально-профілактичних закладів щодо відвідувань госпіталізованих хворих, в тому числі - дітей, вагітних, породіль.

Нагадаємо, мешканку Краматорська Донецької області, яка нещодавно повернулася з Таїланду, 5 березня госпіталізували з підозрою на коронавірус COVID-19.

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