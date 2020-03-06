У Сумах через коронавірус обмежили масові заходи

Сумчанам комісія рекомендувала обмежити відвідини місць великих скупчень людей
У Сумах через загрозу коронавірусу скасували масові заходи. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Сумської міської ради.
Повідомляється, що навчальні заклади міста мають забезпечити дезінфекційними засобами та засобами особистого захисту.
"Заслухавши фахівців, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла ряд заходів щодо недопущення коронавирусной інфекції COVID-19 у Сумах:
Відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг буде контролювати проведення дезінфекції в комунальному та приватному пасажирському транспорті.
Сумчанам комісія рекомендувала обмежити відвідини місць великих скупчень людей і користування пасажирським транспортом з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19 контактним і крапельним шляхом.
Керівникам організацій, підприємств та установ приватної і комунальної власності, рекомендовано дотримуватися стандартні рекомендації для профілактики захворювання COVID-19 і недопущення до виконання обов'язків працівників з симптомами гострих респіраторних захворювань, особливо у сфері обслуговування населення.
Також будуть введені обмежувальні заходи в стаціонарних відділеннях лікувально-профілактичних закладів щодо відвідувань госпіталізованих хворих, в тому числі - дітей, вагітних, породіль.
Нагадаємо, мешканку Краматорська Донецької області, яка нещодавно повернулася з Таїланду, 5 березня госпіталізували з підозрою на коронавірус COVID-19.