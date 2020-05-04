У Сумах коронавірус виявили у продавця магазину

У Сумах підтвердили COVID-19 у одного з продавців магазину, заклад закрили на карантин. Про це повідомив директор Сумського обласного лабораторного центру Михайло Мацюк.

За його словами, коронавірус виявили у жінки, яка працювала у одному з міських магазинів. Інфекцію діагностували з часом методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

"Магазин на сьогоднішній день закрився, власники пішли нам на зустріч, зрозуміли всю важливість проблеми. Там проведена повна дезинфекція, всі працівники магазину направлені на самоізоляцію. Вчора розпочате їхнє обстеження методом ПЛР", - повідомив Мацюк.

Зразки на COVID-19 взяли у 70 осіб, які контактували із інфікованою.

"Вже обстежено всі близькі контакти, по сім’ї ще у трьох людей підтверджено (зараження)", - додав Мацюк.

Станом на сьогодні, у Сумській області зафіксовано 112 підтверджених випадків COVID-19. Протягом травневих вихідних інфікувалося 10 жителів регіону.

Всього у Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок зараження коронавірусною інфекцією, з них 418 - протягом останньої доби.

Також РБК-Україна повідомляло, що протягом останньої доби жодного випадку коронавірусу не було зафіксовано у Луганській області. Найбільший приріст захворювань за добу (+69 пацієнтів) відбувся у Чернівецькій та Київській областях.