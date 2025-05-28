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В Сумах до конца лета продлили дистанционное обучение в садиках и кружках, но есть исключения

Среда 28 мая 2025 18:32
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В Сумах до конца лета продлили дистанционное обучение в садиках и кружках, но есть исключения Фото: В Сумах продлили дистанционку для детских садов (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Сумах продлили дистанционное обучение для детсадов и кружков до конца лета. Также определили условия, когда некоторые дети смогут заниматься в спортивных секциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумского городского совета.

В Сумской городской территориальной громаде продлили дистанционную форму работы для учреждений дошкольного и внешкольного образования до 29 августа 2025 года. Такое решение приняла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, учитывая текущую ситуацию с безопасностью.

Ограничения касаются детсадов, кружков, художественных школ и структурных подразделений начальных школ. В то же время в садиках могут работать дежурные группы - при необходимости.

Также разрешена учебно-тренировочная деятельность в спортивных секциях - только для спортсменов, участвующих в соревнованиях, предусмотренных Единым календарным планом на 2025 год. Занятия возможны только по решению руководителя учреждения и при условии соблюдения безопасности. Для спортсменов младших возрастных групп тренировки пока запрещены.

Ситуация с безопасностью в Сумской области

Напомним, на днях стало известно, что российские войска захватили несколько приграничных сел в Сумской области, однако ВСУ держат оборону и не позволяют врагу продвигаться. Жителей из захваченных населенных пунктов эвакуировали ранее, угрозы для гражданского населения нет. Бои продолжаются в окрестностях других сел, но ситуация под контролем Сил обороны.

Россия активизировала попытки прорыва в Сумской области, используя малые штурмовые группы. Враг пытается продвинуться дальше уже захваченных сел для создания "буферной зоны". Основная цель - давление на областной центр Сумы и возможность обстрелов артиллерией.

На границе фиксируют высокую активность вражеских ДРГ, а РФ концентрирует войска в Курской области. Несмотря на потери, оккупанты продолжают атаковать. Украинские силы сдерживают продвижение, но угроза более масштабных действий остается, в частности в Харьковской области.

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