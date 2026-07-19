Россияне превратили в руины уникальную "детскую Швейцарию" в Сумской области

Российские войска разрушили одно из отделений Сумского областного центра комплексной реабилитации для детей и лиц с инвалидностью.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook -страницу.

Последствия вражеского удара

По словам министра, в результате очередной российской атаки одно из отделений Центра находится в руинах. Это заведение обеспечивало восстановление для детей и взрослых среди уникальной природы приграничья, из-за чего его называли "маленькой Швейцарией".

"Здесь среди невероятной природы детям и взрослым помогали снова поверить в собственные силы, восстановиться и двигаться вперед. И именно такие места Россия сознательно выбирает своими мишенями", - подчеркнул глава МИД.

Сибига отметил, что Ассоциация супругов украинских дипломатов долгое время поддерживает этот коллектив и недавно передала заведению интерактивную песочницу для реабилитации воспитанников.

Фото: в Сумской области РФ исчезла детский центр реабилитации (facebook.com/andrij.sybiha)

Реакция и планы обновления

Министр подчеркнул, что Украина вместе с международными партнерами будет работать над восстановлением поврежденного объекта, чтобы вернуть Центр к полноценной работе.

"Когда мишенью становятся места, где проходят реабилитацию дети и люди с инвалидностью, мир не имеет права привыкать к такому злу или искать ему оправдание. Мы же сделаем все, чтобы Россия заплатила за каждое свое преступление", - заявил Сибига.

Директор Центра Елена Сущенко выясняет полные потребности заведения для первоочередной ликвидации последствий атаки.