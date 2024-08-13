В Сумах из-за российского обстрела есть раненый, один район без света и газа
В Сумах в результате российского воздушного удара по объектам инфраструктуры в одном из районов города отсутствует газо- и электроснабжение. В результате вражеской атаки один человек был ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко и Сумскую областную военную администрацию.
"Есть один раненый, его забрала скорая", - рассказал чиновник.
В городе ведутся восстановительные работы после утреннего удара со стороны российских захватчиков.
"Временно р-н Веретеновки без газа и электроэнергии до завершения работ",- проинформировал глава Сумской ГВА.
Он добавил, что продолжается работа всех служб.
Кроме того, чиновник проинформировал, что выезд из Веретеновки на ул. Ковпака напрямую пока невозможен, и рассказал об объезде через Ганновку.
В ОВА уточнили, что враг нанес по объектам инфраструктуры Сум ракетно-авиационный удар. И последствия атаки уточняются.
"В настоящее время на месте работают все подразделения и службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы", - добавили в администрации.
Обновлено 08:44. Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь также подтвердил удар по городу. По его словам, из-за ракетно-авиационной атаки повреждена линия электросети, газопровод, здание больницы, несколько автомобилей.
"Без электро и газоснабжения осталась часть населения города Сумы. Последствия вражеской атаки ликвидируются", - написал он.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в ночь на 13 августа росармия устроила очередную воздушную атаку по территории Украины, и для ударов использовала, в частности, баллистическое вооружение и дроны-камикадзе.
Так, в ряде областей Украины была объявлена тревога. Также ночью и ранним утром сообщалось о взрывах, которые были слышны в Сумах.
Добавим, перед этим в Генштабе сообщали, что оккупанты активизировали обстрелы Сумской области с применением авиации. Из-за усиления вражеских обстрелов в регионе объявили эвакуацию из более чем 20 общин.
Ранее в ВМД заявляли о необходимости эвакуации в безопасные места около 20 тыс. человек из районов Сумской области, которые страдают от российских обстрелов.
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