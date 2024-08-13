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В Сумах из-за российского обстрела есть раненый, один район без света и газа

Сумы, Вторник 13 августа 2024 08:04
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В Сумах из-за российского обстрела есть раненый, один район без света и газа Фото: войска РФ нанесли удар по объектам инфраструктуры Сум (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Сумах в результате российского воздушного удара по объектам инфраструктуры в одном из районов города отсутствует газо- и электроснабжение. В результате вражеской атаки один человек был ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко и Сумскую областную военную администрацию.

"Есть один раненый, его забрала скорая", - рассказал чиновник.

В городе ведутся восстановительные работы после утреннего удара со стороны российских захватчиков.

"Временно р-н Веретеновки без газа и электроэнергии до завершения работ",- проинформировал глава Сумской ГВА.

Он добавил, что продолжается работа всех служб.

Кроме того, чиновник проинформировал, что выезд из Веретеновки на ул. Ковпака напрямую пока невозможен, и рассказал об объезде через Ганновку.

В ОВА уточнили, что враг нанес по объектам инфраструктуры Сум ракетно-авиационный удар. И последствия атаки уточняются.

"В настоящее время на месте работают все подразделения и службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы", - добавили в администрации.

Обновлено 08:44. Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь также подтвердил удар по городу. По его словам, из-за ракетно-авиационной атаки повреждена линия электросети, газопровод, здание больницы, несколько автомобилей.

"Без электро и газоснабжения осталась часть населения города Сумы. Последствия вражеской атаки ликвидируются", - написал он.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 августа росармия устроила очередную воздушную атаку по территории Украины, и для ударов использовала, в частности, баллистическое вооружение и дроны-камикадзе.

Так, в ряде областей Украины была объявлена ​​тревога. Также ночью и ранним утром сообщалось о взрывах, которые были слышны в Сумах.

Добавим, перед этим в Генштабе сообщали, что оккупанты активизировали обстрелы Сумской области с применением авиации. Из-за усиления вражеских обстрелов в регионе объявили эвакуацию из более чем 20 общин.

Ранее в ВМД заявляли о необходимости эвакуации в безопасные места около 20 тыс. человек из районов Сумской области, которые страдают от российских обстрелов.

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Сумы Ракетная атака
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