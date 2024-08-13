У Сумах через російський обстріл є поранений, один район без світла і газу

У Сумах внаслідок російського повітряного удару по об'єктах інфраструктури в одному з районів міста наразі відсутнє газо- та електропостачання. Внаслідок ворожої атаки одна людина була поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка та Сумську обласну військову адміністрацію .

"Є один поранений, його забрала швидка", - розповів чиновник.

У місті наразі ведуться відновлювальні роботи після ранкового удару з боку російських загарбників.

"Тимчасово р-н Веретенівки без газу та електроенергії до завершення робіт",- поінформував очільник Сумської МВА.

Він додав, що триває робота усіх служб.

Крім того, чиновник поінформував, що нині виїзд з Веретенівки на вул. Ковпака напряму поки неможливий, й розповів про об'їзд через Ганнівку.

В ОВА уточнили, що ворог завдав по об'єктах інфраструктури Сум ракетно-авіаційний удар. Й наслідки атаки уточнюються.

"Наразі на місці працюють всі підрозділи та служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи", - додали в адміністрації.

Оновлено 08:44. Виконуючий обов’язки мера Сум Артем Кобзар також підтвердив удар по місту. За його словами, через ракетно-авіаційну атаку пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні, кілька автомобілів.



"Без електро та газопостачання залишилася частина населення міста Суми. Наслідки ворожої атаки ліквідовуються", - написав він.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 серпня росармія влаштувала чергову повітряну атаку по території України, й для ударів використала, зокрема, балістичне озброєння та дрони-камікадзе.

Так, у низці областей України була оголошена тривога. Також вночі та рано-вранці повідомлялося про вибухи, які було чути у Сумах.

Додамо, перед тим у Генштабі повідомляли, що окупанти активізували обстріли Сумської області з застосуванням авіації. Через посилення ворожих обстрілів в регіоні раніше оголосили евакуацію з понад 20 громад.

Раніше у МВС заявляли про необхідність евакуації у безпечні місця близько 20 тис. людей з районів Сумської області, які потерпають від російських обстрілів.