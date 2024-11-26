Россияне обстреляли Сумы из РСЗО "Торнадо" с фосфорными запалами: возникло много пожаров

Фото: россияне обстреляли Сумы из РСЗО "Торнадо" с фосфорными запалами (t.me/sumskamiskarada)

Российские войска днем 26 ноября обстреляли Сумы из РСЗО "Торнадо", предварительно, с фосфорными запалами. В результате атаки в городе возникло много пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Сумского районного совета Владимира Бицака в эфире "Новости. LIVE" и Telegram Сумского городского совета.

"В городе Сумы был "прилет". Предварительно, это РСЗО "Торнодо", которое большой калибр. И, предварительно, оно было начинено фосфорным задором. Поэтому массово возникли пожары", - рассказал Бицак. Как сообщили в Сумском горсовете, в результате вражеской атаки повреждена стоянка, где расположены СТО, автомобили и окна жилых домов. Фото: последствия обстрела Сум (t.me/sumskamiskarada)