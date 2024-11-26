Россияне обстреляли Сумы из РСЗО "Торнадо" с фосфорными запалами: возникло много пожаров
Российские войска днем 26 ноября обстреляли Сумы из РСЗО "Торнадо", предварительно, с фосфорными запалами. В результате атаки в городе возникло много пожаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Сумского районного совета Владимира Бицака в эфире "Новости. LIVE" и Telegram Сумского городского совета.
"В городе Сумы был "прилет". Предварительно, это РСЗО "Торнодо", которое большой калибр. И, предварительно, оно было начинено фосфорным задором. Поэтому массово возникли пожары", - рассказал Бицак.
Как сообщили в Сумском горсовете, в результате вражеской атаки повреждена стоянка, где расположены СТО, автомобили и окна жилых домов.
Фото: последствия обстрела Сум (t.me/sumskamiskarada)
Обстрелы Украины
Напомним, этой ночью Россия атаковала Украину четырьмя ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей, а также 188 беспилотниками типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.
Украинским силам ПВО удалось сбить 76 вражеских беспилотников.
96 беспилотников были локационно потеряны, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны. Еще пять дронов полетели в сторону Беларуси.
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