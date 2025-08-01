СБУ задержала шпионку РФ на велосипеде: готовила прорыв ДРГ на Сумщине
Контрразведка СБУ задержала агента российского ГРУ, которая готовила прорыв вражеских диверсантов в направлении Сум. Бывшая медсестра установила на велосипед миникамеру и фиксировала позиции украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
По материалам дела, пособницей врага оказалась бывшая медсестра из Сумской области, которую враг завербовал через Telegram-каналы.
Главной задачей агента была разведка приграничных районов области, а именно установление координат, где расположены блокпосты и опорные пункты Сил обороны Украины.
По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для подготовки "прорывов" линии фронта. В частности, оккупанты искали "слабые места" и "слепые зоны" Сил обороны, чтобы зайти к ним в тыл и закрепиться на новых позициях до подхода основных сил противника.
Как работала агент РФ
Как установило расследование, для проведения разведки женщина обустроила миникамеру на своем велосипеде, на котором объезжала местность и скрыто фиксировала военные объекты.
Собранные данные, в виде фото и видео с отметками объектов на карте, агент передавала куратору через мессенджер.
Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила фигурантку и задокументировала каждый шаг ее сотрудничества с оккупантами. Также Служба безопасности провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить локации Сил обороны в этом районе.
На финальном этапе спецоперации агента задержали "на горячем", когда она снимала пограничный мост для "прохода" российских ДРГ.
Что грозит предательнице
Сейчас следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, а именно государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Россияне вербуют украинцев для шпионажа
Напомним, что буквально вчера, 31 июля, украинские правоохранители разоблачили российского агента в рядах Нацгвардии. Мужчина передавал России данные о стратегически важном заводе в Днепропетровской области.
К сожалению, это не единичный случай такого сотрудничества украинцев с россиянами. Так, 30 июля, Служба безопасности Украины сообщила, что ей удалось разоблачить военнослужащего, который наводил авиабомбы и артиллерию на позиции своего подразделения.
Оказалось, что мужчина начал сотрудничать с россиянами, поскольку хотел денег, чтобы покрыть долги из-за азартных игр. Куратором военнослужащего оказался уроженец Севастополя, сотрудник ФСБ Алексей Супруненко.