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СБУ задержала шпионку РФ на велосипеде: готовила прорыв ДРГ на Сумщине

Украина, Пятница 01 августа 2025 11:41
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СБУ задержала шпионку РФ на велосипеде: готовила прорыв ДРГ на Сумщине Фото: СБУ задержала медсестру-шпионку (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Контрразведка СБУ задержала агента российского ГРУ, которая готовила прорыв вражеских диверсантов в направлении Сум. Бывшая медсестра установила на велосипед миникамеру и фиксировала позиции украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

По материалам дела, пособницей врага оказалась бывшая медсестра из Сумской области, которую враг завербовал через Telegram-каналы.

Главной задачей агента была разведка приграничных районов области, а именно установление координат, где расположены блокпосты и опорные пункты Сил обороны Украины.

По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для подготовки "прорывов" линии фронта. В частности, оккупанты искали "слабые места" и "слепые зоны" Сил обороны, чтобы зайти к ним в тыл и закрепиться на новых позициях до подхода основных сил противника.

Как работала агент РФ

Как установило расследование, для проведения разведки женщина обустроила миникамеру на своем велосипеде, на котором объезжала местность и скрыто фиксировала военные объекты.

СБУ задержала шпионку РФ на велосипеде: готовила прорыв ДРГ на Сумщине

Собранные данные, в виде фото и видео с отметками объектов на карте, агент передавала куратору через мессенджер.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила фигурантку и задокументировала каждый шаг ее сотрудничества с оккупантами. Также Служба безопасности провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить локации Сил обороны в этом районе.

На финальном этапе спецоперации агента задержали "на горячем", когда она снимала пограничный мост для "прохода" российских ДРГ.

Что грозит предательнице

Сейчас следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, а именно государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

СБУ задержала шпионку РФ на велосипеде: готовила прорыв ДРГ на Сумщине

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Россияне вербуют украинцев для шпионажа

Напомним, что буквально вчера, 31 июля, украинские правоохранители разоблачили российского агента в рядах Нацгвардии. Мужчина передавал России данные о стратегически важном заводе в Днепропетровской области.

К сожалению, это не единичный случай такого сотрудничества украинцев с россиянами. Так, 30 июля, Служба безопасности Украины сообщила, что ей удалось разоблачить военнослужащего, который наводил авиабомбы и артиллерию на позиции своего подразделения.

Оказалось, что мужчина начал сотрудничать с россиянами, поскольку хотел денег, чтобы покрыть долги из-за азартных игр. Куратором военнослужащего оказался уроженец Севастополя, сотрудник ФСБ Алексей Супруненко.

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