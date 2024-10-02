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"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 3 октября

Украина, Среда 02 октября 2024 19:05
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"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 3 октября Иллюстративное фото: украинцам рассказали об отключении света 3 октября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в четверг, 3 октября, не будут выключать свет по графикам. В то же время, украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 3 октября, меры по ограничению потребления не планируются", - говорится в сообщении.

При этом украинцев просят пользоваться мощными электроприборами в период максимально эффективной работы СЭС - с 10:00 до 16:00.

Отключения света в Украине

Напомним, с начала 2024 года Россия совершила около десятка массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, весной было уничтожено более 80% генерационных мощностей Украины, что привело к сложной ситуации в энергосистеме.

В связи с постоянными атаками в Украине вводили как аварийные, так и плановые отключения света. Хотя в июле были введены в эксплуатацию два энергоблока на АЭС, после новых ударов 26 августа пришлось снова ввести графики отключений.

Однако в сентябре ситуация в энергосистеме снова улучшилась и свет пока не выключают.

В то же время, как отмечают эксперты, в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

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Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключения света
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