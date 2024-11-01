ua en ru
Пт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украину снова атакуют российские "Шахеды": где есть угроза ударов

Украина, Пятница 01 ноября 2024 19:16
UA EN RU
Украину снова атакуют российские "Шахеды": где есть угроза ударов Фото: россияне запустили "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня в очередной раз запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В нескольких областях уже объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

По данным военных, новая группа "Шахедов" выпущена из Белгородской области, РФ направляется на юг Сумской области. Курс - западный.

Еще одна группа "Шахедов" на севере Сумской области идет курсом на юг.

Украину снова атакуют российские &quot;Шахеды&quot;: где есть угроза ударов

Воздушные атаки

Напомним, ранее сегодня российские террористы уже атаковали жилой дом в Харькове.

А ночью российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и донами. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Оккупанты Атака дронов
NEWS
Оккупанты ударили по месту дислокации полиции в Харькове: есть погибший и много пострадавших
Оккупанты ударили по месту дислокации полиции в Харькове: есть погибший и много пострадавших
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте