Украину снова атакуют российские "Шахеды": где есть угроза ударов

Российские оккупанты сегодня в очередной раз запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В нескольких областях уже объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

Еще одна группа "Шахедов" на севере Сумской области идет курсом на юг.

По данным военных, новая группа "Шахедов" выпущена из Белгородской области, РФ направляется на юг Сумской области. Курс - западный.

Воздушные атаки

Напомним, ранее сегодня российские террористы уже атаковали жилой дом в Харькове.

А ночью российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и донами. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

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