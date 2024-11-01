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Оккупанты нанесли удар по Украине ракетами и почти 50 дронами. Как ПВО отбила атаку

Украина, Пятница 01 ноября 2024 08:43
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Оккупанты нанесли удар по Украине ракетами и почти 50 дронами. Как ПВО отбила атаку Фото: ПВО сбила 31 из 48 дронов и ракету Х-59/69 во время атаки РФ по Украине 1 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и донами. ПВО сбила больше половины беспилотников и ракету Х-59/69.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 1 ноября враг нанес удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Херсонской области, также атаковал 48 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск", - говорится в сообщении.

Тактическая авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковской, Сумской областях и Запорожью.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 31 вражеского БПЛА, 14 беспилотников локационно потеряны, три БПЛА - полетели в направлении Беларуси. Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные, из-за активного противодействия, не достигли целей", - отметили в Воздушных силах.

Противовоздушная оборона работала в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской, областях.

Последствия атаки РФ по Украине

Тревогу в Киеве и части областей из-за угрозы дронов объявили около 3:00. Кроме того, практически в это же время в районе Харькова раздался взрыв. Перед этим фиксировались пуски КАБов в сторону Харькова.

Добавим, что Харьков и Дергачи РФ обстреляла и после 00:00. Была разрушена жилая инфраструктура, без пострадавших не обошлось.

Кроме того, в результате российской ракетно-дроновой атаки, из-за падения обломков, повреждено несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома в Полтавской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.

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