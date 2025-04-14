В Сумах уже 35 погибших из-за ракетного удара России

Удар по Сумах

Напомним, вчера, 13 апреля, российские оккупанты нанесли по центру Сум ракетный удар. Баллистические ракеты с кассетной боевой частью разорвались в месте большого скопления мирных жителей. В частности, возле места удара в тот момент проезжал троллейбус.

Еще вчера было известно, что в результате российской атаки десятки людей погибли.

Президент Франции Эммануэль Макрон, реагируя на такую трагедию, подчеркнул, что Россия выбирает войну вместо согласия на предложение прекратить огонь.

За последние недели Россия уже несколько раз совершала подобные теракты. В частности, в пятницу, 4 апреля, оккупанты ударили по жилому району Кривого Рога. Ракета разорвалась возле детской площадки, погибли девять детей.

Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина.

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