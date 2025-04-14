У Сумах вже 35 загиблих через ракетний удар Росії

Удар по Сумах

Нагадаємо, вчора, 13 квітня, російські окупанти завдали по центру Сум ракетного удару. Балістичні ракети з касетною бойовою частиною розірвалися в місці великого скупчення мирних жителів. Зокрема, біля місця удару в той момент проїжджав тролейбус.

Ще вчора було відомо, що внаслідок російської атаки десятки людей загинули.

Президент Франції Еммануель Макрон, реагуючи на таку трагедію, наголосив, що Росія обирає війну замість згоди на пропозицію припинити вогонь.

За останні тижні Росія вже кілька разів здійснювала подібні теракти. Зокрема, у п'ятницю, 4 квітня, окупанти вдарили по житловому району Кривого Рогу. Ракета розірвалася біля дитячого майданчика, загинули дев'ятеро дітей.

Детальніше про атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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