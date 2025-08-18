Платье и шляпа: романтический "лук" бывшей Комарова, который покоряет с первого взгляда

Бывшая жена путешественника Дмитрия Комарова, модель и ведущая Александра Кучеренко появилась на публике в стильном образе. Легкий силуэт платья, изысканная шляпа и уверенность в себе создали неповторимую атмосферу романтики, которая сразу же привлекает внимание.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Платье
Платье длины миди насыщенного терракотового оттенка. Оно имеет открытые плечи, что придает образу женственности и романтичности.
Объемные рукава-"фонарики" подчеркивают эту эстетику. Юбка свободно спадает, что делает его идеальным для летних прогулок.
Шляпа
Соломенная шляпа - классический элемент летнего гардероба. Он не только защищает от солнца, но и придает образу непринужденности и шика, ассоциируясь с отдыхом на природе или у моря.
Обувь
Босоножки на низком каблуке нейтрального бежевого оттенка. Это практичный и универсальный выбор, не перегружающий образ и гармонично сочетающийся со всей палитрой.
Аксессуары
На шее видна тонкая цепочка, которая дополняет образ, не привлекая лишнего внимания.
Образ Александры Кучеренко можно отнести к стилю романтический кэжуал или бохо-шик с акцентом на легкость.
Романтический кэжуал
Этот стиль сочетает удобство (кэжуал) с романтическими элементами (открытые плечи, объемные рукава, женственный силуэт платья).
Бохо-шик
Некоторые элементы, например платье из натуральной ткани, соломенная шляпа и общая непринужденность, перекликаются с этой эстетикой, особенно на фоне цветущей природы.
Образ идеально подходит для теплой погоды, летней прогулки в саду, на пикнике или для отдыха за городом. Он подчеркивает женственность, нежность и одновременно выглядит очень актуально и гармонично.
Образ с платьем и шляпой уже имеет романтическую и изящную основу, поэтому правильно подобранная обувь и аксессуары поможет адаптировать ее к разным ситуациям - от прогулки до вечернего выхода.
Для дневного городского выхода (прогулка, кафе)
Обувь:
Дополнение: плетеная или текстильная сумка, солнцезащитные очки, легкий макияж.
Для вечернего мероприятия или свидания
Обувь:
Дополнение: клатч, серьги-кольца или жемчуг, легкий жакет или шарф.
Для летнего отдыха (пляж, курорт)
Обувь:
Дополнение: большая соломенная сумка, очки с круглыми линзами, тканевый браслет или браслет из ракушек.
Для шопинга или встречи
Обувь:
Дополнение: кросс-боди сумка, часы, легкий деним (например, куртка или рубашка на плечах).
