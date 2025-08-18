Платье и шляпа: романтический "лук" бывшей Комарова, который покоряет с первого взгляда

Какой "лук" выбрала бывшая Комарова

Платье

Платье длины миди насыщенного терракотового оттенка. Оно имеет открытые плечи, что придает образу женственности и романтичности.

Объемные рукава-"фонарики" подчеркивают эту эстетику. Юбка свободно спадает, что делает его идеальным для летних прогулок.

Шляпа

Соломенная шляпа - классический элемент летнего гардероба. Он не только защищает от солнца, но и придает образу непринужденности и шика, ассоциируясь с отдыхом на природе или у моря.

Обувь

Босоножки на низком каблуке нейтрального бежевого оттенка. Это практичный и универсальный выбор, не перегружающий образ и гармонично сочетающийся со всей палитрой.

Аксессуары

На шее видна тонкая цепочка, которая дополняет образ, не привлекая лишнего внимания.

Александра Кучеренко показала стильный лук (фото: instagram.com/aakucherenko)

Стиль

Образ Александры Кучеренко можно отнести к стилю романтический кэжуал или бохо-шик с акцентом на легкость.

Романтический кэжуал

Этот стиль сочетает удобство (кэжуал) с романтическими элементами (открытые плечи, объемные рукава, женственный силуэт платья).

Бохо-шик

Некоторые элементы, например платье из натуральной ткани, соломенная шляпа и общая непринужденность, перекликаются с этой эстетикой, особенно на фоне цветущей природы.

Образ идеально подходит для теплой погоды, летней прогулки в саду, на пикнике или для отдыха за городом. Он подчеркивает женственность, нежность и одновременно выглядит очень актуально и гармонично.

Чем дополнить "лук" как у Кучеренко

Образ с платьем и шляпой уже имеет романтическую и изящную основу, поэтому правильно подобранная обувь и аксессуары поможет адаптировать ее к разным ситуациям - от прогулки до вечернего выхода.

Бывшая Комарова показала лук на лето (фото: instagram.com/aakucherenko)

Для дневного городского выхода (прогулка, кафе)

Обувь:

балетки (классические или с заостренным носиком)

лоферы на низком ходу

сандалии с тонкими ремешками

эспадрильи на платформе (для французского шика).

Дополнение: плетеная или текстильная сумка, солнцезащитные очки, легкий макияж.

Для вечернего мероприятия или свидания

Обувь:

туфли на каблуке (лодочки, босоножки)

мюли с открытой пяткой

утонченные босоножки с тонкими ремешками.

Дополнение: клатч, серьги-кольца или жемчуг, легкий жакет или шарф.

Для летнего отдыха (пляж, курорт)

Обувь:

шлепанцы из кожи или соломенные

минималистичные сандалии.

Дополнение: большая соломенная сумка, очки с круглыми линзами, тканевый браслет или браслет из ракушек.

Для шопинга или встречи

Обувь:

белые кеды или кроссовки

мягкие сандалии на платформе или танкетке

сабо.

Дополнение: кросс-боди сумка, часы, легкий деним (например, куртка или рубашка на плечах).

Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)