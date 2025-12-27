ua en ru
Платья, экошубы и смелые комбинации: праздничные "луки" жены Павлика

Суббота 27 декабря 2025 14:30
Платья, экошубы и смелые комбинации: праздничные "луки" жены Павлика Праздничные образы жены Виктора Павлика (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Жена Виктора Павлика, блогер и концертный директор Екатерина Репяхова показала новогоднюю подборку праздничных образов. Звезда соединила элегантность, комфорт и современный стиль, создав "луки" для любого праздничного мероприятия.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какие "луки" выбрала жена Павлика

Элегантность и блеск

Главным акцентом коллекции стали вечерние платья, которые сочетают сияние и утонченность. Так, серебристое платье в пол с облегающим силуэтом и отсутствием бретелей поражает пайетками, создающими эффект "жидкого металла". Образ выглядит роскошно и одновременно современно, подчеркивая фигуру и праздничное настроение.

Черное платье в длине миди на тонких бретелях с аккуратным декольте стало классическим вариантом для тех, кто ценит сдержанную элегантность.

Для любительниц нестандартных решений Екатерина предложила короткое черное платье с объемным декором в виде пышных цветов из ткани на нижней части - этот элемент добавляет образу игривости и объема.

Не менее эффектным стал вариант в длине мини с длинными рукавами, полностью украшенный блестками и с акцентным большим бантом на спине, что создает ощущение праздника и легко запоминается.

Акцент на верхнюю одежду

Не менее важную роль в новогодних луках играет верхняя одежда, и Екатерина отдала предпочтение объемным шубам из экомеха.

Белоснежная короткая шуба прекрасно сочетается с вечерними платьями, а также с более дерзкими комбинациями, создавая контраст между нежной основой и объемным верхом.

Шуба шоколадного оттенка, наоборот, выглядит более уютно и тепло, стильно сочетаясь с черными кожаными брюками и создавая ощущение роскоши даже в холодное время года.

Дерзкий стиль

Кроме классических вечерних образов, Екатерина примерила современные и смелые комбинации, которые подходят для тех, кто любит экспериментировать. Прозрачный кружевной топ в сочетании с черными кожаными брюками с высокой талией создает интригующий контраст между нежностью и драйвом.

Облегающий черный топ с виниловым эффектом добавляет образу современного блеска и ощущение праздника, а лаконичные босоножки на каблуке и крупные серьги завершают праздничный стиль каждого лука.

Праздничные "луки" Репяховой демонстрируют, что новогодний образ может сочетать элегантность, комфорт и смелые акценты.

Сияющие ткани, объемные шубы и стильные аксессуары позволяют создать гармоничный образ для любого праздничного мероприятия - от семейного ужина до новогодней вечеринки с друзьями.

Жена Павлика снова подтверждает, что современная мода - это баланс между красотой, практичностью и индивидуальностью, а правильный выбор деталей делает каждый образ уникальным и запоминающимся.

