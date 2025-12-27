Сукні, екошуби та сміливі комбінації: святкові "луки" дружини Павліка

Дружина Віктора Павліка, блогерка та концертна директорка Катерина Репяхова показала новорічну добірку святкових образів. Зірка поєднала елегантність, комфорт і сучасний стиль, створивши "луки" для будь-якого святкового заходу.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Які "луки" вибрала дружина Павліка

Елегантність та блиск

Головним акцентом колекції стали вечірні сукні, які поєднують сяйво і витонченість. Так, срібляста сукня до підлоги з обтислим силуетом та відсутністю бретелей вражає лелітками, що створюють ефект "рідкого металу". Образ виглядає розкішно і водночас сучасно, підкреслюючи фігуру та святковий настрій.

Чорна сукня в довжині міді на тонких бретелях з акуратним декольте стала класичним варіантом для тих, хто цінує стриману елегантність.

Для любительок нестандартних рішень Катерина запропонувала коротку чорну сукню з об’ємним декором у вигляді пишних квітів з тканини на нижній частині - цей елемент додає образу грайливості та об’єму.

Не менш ефектним став варіант в довжині міні із довгими рукавами, повністю оздоблений блискітками та з акцентним великим бантом на спині, що створює відчуття свята і легко запам’ятовується.

Акцент на верхній одяг

Не менш важливу роль у новорічних луках грає верхній одяг, і Катерина віддала перевагу об’ємним шубам з екохутра.

Білосніжна коротка шуба прекрасно поєднується з вечірніми сукнями, а також з більш зухвалими комбінаціями, створюючи контраст між ніжною основою та об’ємним верхом.

Шуба шоколадного відтінку, навпаки, виглядає більш затишно і тепло, стильно поєднуючись з чорними шкіряними штанами та створюючи відчуття розкоші навіть у холодну пору року.

Зухвалий стиль

Окрім класичних вечірніх образів, Катерина приміряла сучасні та сміливі комбінації, які підходять для тих, хто любить експериментувати. Прозорий мереживний топ у поєднанні з чорними шкіряними штанами з високою талією створює інтригуючий контраст між ніжністю і драйвом.

Обтислий чорний топ з вініловим ефектом додає образу сучасного блиску та відчуття свята, а лаконічні босоніжки на підборах і великі сережки довершують святковий стиль кожного луку.

Святкові "луки" Репяхової демонструють, що новорічний образ може поєднувати елегантність, комфорт і сміливі акценти.

Сяючі тканини, об’ємні шуби та стильні аксесуари дозволяють створити гармонійний образ для будь-якого святкового заходу - від сімейної вечері до новорічної вечірки з друзями.

Дружина Павліка знову підтверджує, що сучасна мода - це баланс між красою, практичністю та індивідуальністю, а правильний вибір деталей робить кожен образ унікальним і незабутнім.