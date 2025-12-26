ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как носить шубу из экомеха: зимний "лук" Насти Каменских

Пятница 26 декабря 2025 13:19
UA EN RU
Как носить шубу из экомеха: зимний "лук" Насти Каменских Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Катерина Собкова

Новый зимний сезон Настя Каменских встречает в стильном и комфортном образе. Она выбрала длинную шубу из экомеха нежного молочного оттенка, которая сочетает модные тренды и сознательный подход к выбору материалов.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала певица

Шуба из экомеха

Центральным элементом образа певицы стала длинная шуба из экомеха с воротником. Объемный фасон и мягкий ворс шубы создают уютный, но в то же время роскошный силуэт, который выгодно смотрится в городском стиле.

Выбор экомеха подчеркивает приверженность Каменских к сознательному потреблению, ведь материал является альтернативой натуральному меху, отвечая современным стандартам этики и моды.

Такое изделие не только согревает в холодное время, но и добавляет образу модной актуальности.

Как носить шубу из экомеха: зимний &quot;лук&quot; Насти КаменскихНастя Каменских (скриншот)

Базовые элементы и аксессуары

Под шубой светлая база - белый свитер с высоким горлом и трикотажная юбка. Дополнили образ массивные винтажные бусы с камнями и крестами, которые добавляют образу текстуры и интересной игры деталей.

Контрастные аксессуары в глубоком бордовом цвете - кожаные перчатки и небольшая сумка - гармонично дополняют нежный молочный тон шубы и делают лук более насыщенным.

Как носить шубу из экомеха: зимний &quot;лук&quot; Насти КаменскихКаменских показала зимние тренды (скриншот)

Обувь и завершающие штрихи

Образ Каменских завершают остроносые сапоги на каблуке, которые визуально вытягивают силуэт и добавляют элегантности.

Такой выбор обуви делает лук универсальным для прогулок по городу, а также подходит для деловых или светских встреч в холодное время года.

Как носить шубу из экомеха: зимний &quot;лук&quot; Насти Каменских"Лук" Насти Каменских (скриншот)

Городской стиль с ноткой роскоши

Благодаря комбинации экомеха, классической базы и ярких аксессуаров Настя Каменских создала образ, который сочетает комфорт и актуальные тренды.

Мягкие объемные ткани, изящные аксессуары и правильно подобранная обувь делают ее стильный "лук" примером того, как современные звезды чувствуют баланс между практичностью и модной эстетикой.

Как носить шубу из экомеха: зимний &quot;лук&quot; Насти КаменскихКаменских показала трендовую шубу на зиму (скриншот)

Как повторить образ Насти Каменских

Шуба из экомеха

Выберите длинную модель в нежном молочном, бежевом или кремовом оттенке с объемным ворсом. Teddy coat придает мягкость и объем, делая образ уютным и модным.

Базовый трикотаж

Белый или светлый гольф, платье с высоким горлом или базовые свитера помогут создать гармоничную основу образа.

Вместо трикотажной юбки образ можно дополнить кожаными шортами с плотными колготками или брюками.

Яркие аксессуары

Винные, бордовые или шоколадные перчатки и сумка-багет добавляют контраста и делают лук более насыщенным.

Массивные украшения

Винтажные бусы, браслеты или крупные серьги добавляют текстуры и индивидуальности.

Обувь

Остроносые сапоги на каблуке или высокие ботфорты визуально вытягивают силуэт и делают образ элегантным.

Акцент на детали

Важно подобрать цвета и фактуры так, чтобы они дополняли друг друга: мягкий экомех + светлая база + насыщенные аксессуары = идеальный баланс.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Настя Каменских Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну