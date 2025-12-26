Как носить шубу из экомеха: зимний "лук" Насти Каменских
Новый зимний сезон Настя Каменских встречает в стильном и комфортном образе. Она выбрала длинную шубу из экомеха нежного молочного оттенка, которая сочетает модные тренды и сознательный подход к выбору материалов.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Какой "лук" выбрала певица
Шуба из экомеха
Центральным элементом образа певицы стала длинная шуба из экомеха с воротником. Объемный фасон и мягкий ворс шубы создают уютный, но в то же время роскошный силуэт, который выгодно смотрится в городском стиле.
Выбор экомеха подчеркивает приверженность Каменских к сознательному потреблению, ведь материал является альтернативой натуральному меху, отвечая современным стандартам этики и моды.
Такое изделие не только согревает в холодное время, но и добавляет образу модной актуальности.
Настя Каменских (скриншот)
Базовые элементы и аксессуары
Под шубой светлая база - белый свитер с высоким горлом и трикотажная юбка. Дополнили образ массивные винтажные бусы с камнями и крестами, которые добавляют образу текстуры и интересной игры деталей.
Контрастные аксессуары в глубоком бордовом цвете - кожаные перчатки и небольшая сумка - гармонично дополняют нежный молочный тон шубы и делают лук более насыщенным.
Каменских показала зимние тренды (скриншот)
Обувь и завершающие штрихи
Образ Каменских завершают остроносые сапоги на каблуке, которые визуально вытягивают силуэт и добавляют элегантности.
Такой выбор обуви делает лук универсальным для прогулок по городу, а также подходит для деловых или светских встреч в холодное время года.
"Лук" Насти Каменских (скриншот)
Городской стиль с ноткой роскоши
Благодаря комбинации экомеха, классической базы и ярких аксессуаров Настя Каменских создала образ, который сочетает комфорт и актуальные тренды.
Мягкие объемные ткани, изящные аксессуары и правильно подобранная обувь делают ее стильный "лук" примером того, как современные звезды чувствуют баланс между практичностью и модной эстетикой.
Каменских показала трендовую шубу на зиму (скриншот)
Как повторить образ Насти Каменских
Шуба из экомеха
Выберите длинную модель в нежном молочном, бежевом или кремовом оттенке с объемным ворсом. Teddy coat придает мягкость и объем, делая образ уютным и модным.
Базовый трикотаж
Белый или светлый гольф, платье с высоким горлом или базовые свитера помогут создать гармоничную основу образа.
Вместо трикотажной юбки образ можно дополнить кожаными шортами с плотными колготками или брюками.
Яркие аксессуары
Винные, бордовые или шоколадные перчатки и сумка-багет добавляют контраста и делают лук более насыщенным.
Массивные украшения
Винтажные бусы, браслеты или крупные серьги добавляют текстуры и индивидуальности.
Обувь
Остроносые сапоги на каблуке или высокие ботфорты визуально вытягивают силуэт и делают образ элегантным.
Акцент на детали
Важно подобрать цвета и фактуры так, чтобы они дополняли друг друга: мягкий экомех + светлая база + насыщенные аксессуары = идеальный баланс.
Вас также может заинтересовать
- Кристина Горняк продемонстрировала стильный зимний "лук" с длинной шубой и уггами
- В чем встречать Новый год 2026
- Как выбрать стильный пуховик на зиму 2025-2026.