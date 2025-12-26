Как носить шубу из экомеха: зимний "лук" Насти Каменских

Новый зимний сезон Настя Каменских встречает в стильном и комфортном образе. Она выбрала длинную шубу из экомеха нежного молочного оттенка, которая сочетает модные тренды и сознательный подход к выбору материалов.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала певица

Шуба из экомеха

Центральным элементом образа певицы стала длинная шуба из экомеха с воротником. Объемный фасон и мягкий ворс шубы создают уютный, но в то же время роскошный силуэт, который выгодно смотрится в городском стиле.

Выбор экомеха подчеркивает приверженность Каменских к сознательному потреблению, ведь материал является альтернативой натуральному меху, отвечая современным стандартам этики и моды.

Такое изделие не только согревает в холодное время, но и добавляет образу модной актуальности.

Настя Каменских (скриншот)

Базовые элементы и аксессуары

Под шубой светлая база - белый свитер с высоким горлом и трикотажная юбка. Дополнили образ массивные винтажные бусы с камнями и крестами, которые добавляют образу текстуры и интересной игры деталей.

Контрастные аксессуары в глубоком бордовом цвете - кожаные перчатки и небольшая сумка - гармонично дополняют нежный молочный тон шубы и делают лук более насыщенным.

Каменских показала зимние тренды (скриншот)

Обувь и завершающие штрихи

Образ Каменских завершают остроносые сапоги на каблуке, которые визуально вытягивают силуэт и добавляют элегантности.

Такой выбор обуви делает лук универсальным для прогулок по городу, а также подходит для деловых или светских встреч в холодное время года.

"Лук" Насти Каменских (скриншот)

Городской стиль с ноткой роскоши

Благодаря комбинации экомеха, классической базы и ярких аксессуаров Настя Каменских создала образ, который сочетает комфорт и актуальные тренды.

Мягкие объемные ткани, изящные аксессуары и правильно подобранная обувь делают ее стильный "лук" примером того, как современные звезды чувствуют баланс между практичностью и модной эстетикой.

Каменских показала трендовую шубу на зиму (скриншот)

Как повторить образ Насти Каменских

Шуба из экомеха

Выберите длинную модель в нежном молочном, бежевом или кремовом оттенке с объемным ворсом. Teddy coat придает мягкость и объем, делая образ уютным и модным.

Базовый трикотаж

Белый или светлый гольф, платье с высоким горлом или базовые свитера помогут создать гармоничную основу образа.

Вместо трикотажной юбки образ можно дополнить кожаными шортами с плотными колготками или брюками.

Яркие аксессуары

Винные, бордовые или шоколадные перчатки и сумка-багет добавляют контраста и делают лук более насыщенным.

Массивные украшения

Винтажные бусы, браслеты или крупные серьги добавляют текстуры и индивидуальности.

Обувь

Остроносые сапоги на каблуке или высокие ботфорты визуально вытягивают силуэт и делают образ элегантным.

Акцент на детали

Важно подобрать цвета и фактуры так, чтобы они дополняли друг друга: мягкий экомех + светлая база + насыщенные аксессуары = идеальный баланс.