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В Сухопутных войсках проведут анализ работы командования, - Умеров

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск ВСУ. Будет оценена эффективность управленческих процессов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

Умеров считает, что победа требует глубокого анализа опыта и честного понимания ошибок. В частности, если речь идет о Сухопутных войсках, которые являются наиболее многочисленными и стратегически важными.

"События в Сухопутных войсках непосредственно влияют на ситуацию на фронте. Именно поэтому поддерживаю необходимость для нового командующего СВ ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину состояния дел", - заявил Умеров.

Именно поэтому Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования СВ ВСУ:

  • анализ организационной структуры и полномочий;
  • оценку эффективности управленческих процессов;
  • проверку на соблюдение законодательства.

На основе результатов проверки будут введены реформы в системе управления и кадровой политики в КСО. Также будут оптимизированы управленческие процессы. Кроме этого будет усилена боеспособность подразделений новыми подходами к подготовке.

Скандалы в ВСУ

Недавно СМИ написали о жестоком обращении офицеров с военными 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ, в частности о случае, когда солдата привязали к деревянному кресту.

На этом фоне командиру бригады Олегу Побережнюку объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением.

Тогда Умеров сообщил, что Главная инспекция Минобороны проверит данные факты и анонсировал создание должности военного омбудсмена, который будет заниматься защитой прав военнослужащих.

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Вооруженные силы УкраиныРустем УмеровГенштаб ВСУ