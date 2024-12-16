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Эксперт о войне и инаугурации Трампа: 20 января никто не поднимет белый флаг или флаг победы

Киев, Понедельник 16 декабря 2024 16:33
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Эксперт о войне и инаугурации Трампа: 20 января никто не поднимет белый флаг или флаг победы Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Война России против Украины не завершится 20 января - в день инаугурации Дональда Трампа. Боевые действия могут продолжиться.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

Он обратил внимание, что последнее время любые действия Украины или России начали связывать с инаугурацией Трампа. Но пока неизвестно, что будет во время его президентства.

"Поверьте мне, что 20 января белый флаг или флаг победы никто не поднимет. И потому готовиться нужно в том числе к продолжению войны. Сколько она продлится, кто знает", - добавил Лакийчук.

Он обратил внимание, украинские чиновники продолжают работать с президентом США Джо Байденом и его командой. И если США будут и дальше в начале следующего года выделять пакеты военной помощи Украине раз в неделю или в две недели, то это создаст для Украины определенную “подушку безопасности” на несколько месяцев.

По словам Лакийчука, вопрос наступления России на востоке зависит не от Байдена или Трампа, а от наличия у врага резервов.

"Если силы будут, поверьте мне, ни о какой инаугурации где-то за океаном речь не будет", - считает он.

Инаугурация Трампа

Напомним, 20 января Дональд Трамп официально станет новым президентом США.

Еще во время предвыборной кампании Трамп обещал, что если он одержит победу на выборах, то российско-украинская война завершится за 24 часа.

Недавно он заверял, что война России против Украины станет его главным приоритетом в вопросе внешней политики. По его словам, такую проблему нужно решить быстро.

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