Эксперт о войне и инаугурации Трампа: 20 января никто не поднимет белый флаг или флаг победы

Война России против Украины не завершится 20 января - в день инаугурации Дональда Трампа. Боевые действия могут продолжиться.

Он обратил внимание, что последнее время любые действия Украины или России начали связывать с инаугурацией Трампа. Но пока неизвестно, что будет во время его президентства.

"Поверьте мне, что 20 января белый флаг или флаг победы никто не поднимет. И потому готовиться нужно в том числе к продолжению войны. Сколько она продлится, кто знает", - добавил Лакийчук.

Он обратил внимание, украинские чиновники продолжают работать с президентом США Джо Байденом и его командой. И если США будут и дальше в начале следующего года выделять пакеты военной помощи Украине раз в неделю или в две недели, то это создаст для Украины определенную “подушку безопасности” на несколько месяцев.

По словам Лакийчука, вопрос наступления России на востоке зависит не от Байдена или Трампа, а от наличия у врага резервов.

"Если силы будут, поверьте мне, ни о какой инаугурации где-то за океаном речь не будет", - считает он.