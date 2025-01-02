У Сухопутних військах проведуть аналіз роботи командування, - Умєров

Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ ЗСУ. Буде оцінено ефективність управлінських процесів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.
Умєров вважає, що перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок. Зокрема, якщо мова йде про Сухопутні війська, які є найбільш численними та стратегічно важливими.
"Події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ", - заявив Умєров.
Саме тому Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз командування СВ ЗСУ:
На основі результатів перевірки буде запроваджено реформи у системі управління та кадрової політики в КСВ. Також буде оптимізовано управлінські процеси. Окрім цього буде посилено боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.
Нещодавно ЗМІ написали про жорстоке поводження офіцерів із військовими 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, зокрема про випадок, коли солдата прив’язали до дерев’яного хреста.
На цьому тлі командиру бригади Олегу Побережнюку оголосили підозру у зловживанні службовим становищем.
Тоді Умєров повідомив, що Головна інспекція Міноборони перевірить дані факти та анонсував створення посади військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців.
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