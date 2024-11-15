В Сухопутных войсках после случая со стрельбой под Киевом призвали не демонизировать ТЦК

Как отметили в Сухопутных войсках, в группу оповещения, которая была причастна к инциденту, входили военнослужащие ТЦК, сотрудники Нацполиции и "Муніципальної варти". Группа проверяла документы водителей и пассажиров.

Во время одной из такой проверок обнаружилось, что водитель авто находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Пассажир этого же авто выбежал из него и затем "ударил работника "Муніципальної варти" и начал бежать".

После этого работник "Муніципальної варти" побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия. Пострадавших в результате инцидента нет, мужчина сбежал в неизвестном направлении.

"Мы просим все медиа платформы не демонизировать военнослужащих ТЦК и СП и пользоваться исключительно официальными данными", - сказано в сообщении.