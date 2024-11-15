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В Сухопутных войсках после случая со стрельбой под Киевом призвали не демонизировать ТЦК

Иллюстративное фото: в Сухопутных войсках призвали не демонизировать ТЦК (zoda.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Сухопутные войска обратились к медиа после того, как под Киевом один из участников группы оповещения стрелял в мужчину. Военные призвали не демонизировать ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.

Как отметили в Сухопутных войсках, в группу оповещения, которая была причастна к инциденту, входили военнослужащие ТЦК, сотрудники Нацполиции и "Муніципальної варти". Группа проверяла документы водителей и пассажиров.

Во время одной из такой проверок обнаружилось, что водитель авто находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Пассажир этого же авто выбежал из него и затем "ударил работника "Муніципальної варти" и начал бежать". 

После этого работник "Муніципальної варти" побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия. Пострадавших в результате инцидента нет, мужчина сбежал в неизвестном направлении.

"Мы просим все медиа платформы не демонизировать военнослужащих ТЦК и СП и пользоваться исключительно официальными данными", - сказано в сообщении. 

 

Стрельба под Киевом

Стоит заметить, что информация о стрельбе под Киевом впервые появилась в сети. В частности, там обнародовали видео, на которых стрелял мужчина в военной форме.

После этого Минобороны написало, что к инциденту был причастен сотрудник ТЦК.

На этом фоне полиция уже открыла уголовное дело. Мужчине, который произвел несколько выстрелов, грозит тюремный срок.

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