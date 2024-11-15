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В сети пишут о стрельбе под Киевом, якобы с ТЦК: что известно

Пятница 15 ноября 2024 14:49
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В сети пишут о стрельбе под Киевом, якобы с ТЦК: что известно Стрельба произошла в селе Счастливое Бориспольского района (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Юлия Акимова

В сети сообщили о стрельбе, произошедшей в Киевской области якобы с участием представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В полиции по предварительной информации рассказали - выстрелы произвел представитель ДФТО.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Что рассказали о стрельбе в сети

В пятницу, 15 ноября, Telegram-канал "Левый Берег Киев" опубликовал информацию о стрельбе недалеко от Киева якобы с участием ТЦК.

"ТЦК начало стрелять в мужчину под Киевом в селе Счастливое", - говорилось в сообщении под опубликованным видео.

На видео можно увидеть, как мужчина в форме пытается догнать другого человека, производя при этом несколько выстрелов.

Несколько позже авторы канала уточнили, что событие произошло в селе, расположенном неподалеку Бортничей.

В сети пишут о стрельбе под Киевом, якобы с ТЦК: что известно

Второй пост о стрельбе (скриншот: t.me/kiev_levyy_bereg)

"Место где ТЦК начало стрельбу по людям. Село находится сразу за Бортничами. Полицаи на месте никак не реагируют", - написали в Telegram-канале.

В сети пишут о стрельбе под Киевом, якобы с ТЦК: что известно

Полицейские на месте происшествия (фото: t.me/kiev_levyy_bereg)

Реакция правоохранителей

В Национальной полиции в комментарии для РБК-Украина рассказали, что "выстрелы производил представитель ДФТО" (добровольческого формирования территориальной общины) и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Правоохранители сообщили также, что туда уже была направлена следственно-оперативная группа.

Несколько позже отдел коммуникации полиции Киевской области сообщил, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия в селе Счастливое Бориспольского района.

"Во время мониторинга социальной сети обнаружено видео, размещенное в одном из Telegram-каналов, где мужчина в форме стрелял в гражданина", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что правоохранители устанавливают обстоятельства этого события.

"На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Пострадавших нет. Предварительно известно, что выстрелы произвел представитель ДФТО", - рассказали гражданам.

В полиции добавили, что "правоохранители Бориспольского управления полиции проводят проверку указанного факта", а правовая квалификация события будет предоставлена позже.

В сети пишут о стрельбе под Киевом, якобы с ТЦК: что известно

Реакция правоохранителей (скриншот: kv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Киеве работник ТЦК совершил попытку самоубийства в помещении Печерского ТЦК и СП.

Читайте также, что известно о стрельбе возле здания ТЦК на Закарпатье.

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