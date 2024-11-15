Работнику ТЦК грозит тюрьма. Полиция открыла дело из-за стрельбы под Киевом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Нацполиции в Киевской области.

Правоохранители напомнили, что сегодня, 15 ноября, в сети распространили видео, на котором мужчина в военной форме стрелял в другого мужчину.

По данным полиции, группа оповещения проверяла мужчин на наличие военно-учетных документов возле одного из предприятий. Во время проверки документов у водителя пассажир вышел из автомобиля и побежал на территорию предприятия.

"В этот момент представитель добровольческого формирования, находившийся в группе оповещения, по собственной инициативе стал догонять его и произвел два выстрела в воздух. В результате происшествия пострадавших нет", - уточнили правоохранители.

Следователи квалифицировали действия представителя добровольческого формирования по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.