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Сухопутные войска запретили мобилизацию ограничено пригодных до 25 лет, - нардеп

Киев, Пятница 20 сентября 2024 13:11
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Сухопутные войска запретили мобилизацию ограничено пригодных до 25 лет, - нардеп Фото: ВСУ запретили мобилизацию ограничено пригодных до 25 лет (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Наталья Юрченко

Сухопутные войска ВСУ издали директиву о запрещении мобилизации ограничено пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. У документа гриф секретно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Как отметил парламентарий, исходные данные директивы - МД КСО 116/2/1/21409 от 19 сентября 2024 г. (пункт 1.1).

Директиву издало Командование Сухопутных войск ВСУ, поскольку ТЦК входят в состав Сухопутных войск.

"Сам текст публиковать нельзя. Он под грифом", - отметил Гончаренко.

Что этому предшествовало

В начале сентября парламент в первом чтении принял законопроект, которым предлагается запретить мобилизацию ограниченно годных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

На этой неделе Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады 16 сентября рекомендовал принять законопроект во втором чтении.

Спикер парламента Руслан Стефанчук объяснял, что Рада проводила закрытое совещание с военными, в ходе которого обсудили вопросы мобилизации ограничено пригодных. По его словам, Минобороны должно было выдать соответствующий приказ.

Стефанчук также отмечал, что ограничено пригодных до 25 лет, которых уже мобилизовали, не должны отправлять на штурмы и другие рискованные операции. Также будет разработан механизм ротации и замены мобилизованных.

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