Сухопутные войска отреагировали на бегство комбрига 155 бригады со службы

Сухопутные войска ВСУ сотрудничают с правоохранителями для установления всех обстоятельств отдельных военнослужащих части А5001. В настоящее время продолжается следствие, а причастные лица при наличии оснований понесут ответственность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное обращение Сухопутных войск ВСУ.
В командовании отметили, что открытость в сложных ситуациях является частью их ответственности, поэтому медиа и общественность предоставили официальные разъяснения. В настоящее время военное руководство полностью содействует правоохранительным органам.
"Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства. Сухопутные войска сотрудничают со следствием, предоставляют необходимые материалы и способствуют проведению процессуальных действий в пределах своих полномочий", - говорится в сообщении.
В Сухопутных войсках подчеркнули, что заинтересованы в полном, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела. В то же время, часть информации на этом этапе остается закрытой для общественности.
"Часть информации не может быть обнародована на этом этапе, поскольку ее разглашение может навредить расследованию. Это не попытка скрыть факты или избежать ответственности", - пояснили в командовании.
Все сведения, которые можно было обнародовать без ущерба для дела, уже есть в публичном пространстве. Дальнейшие комментарии по ходу процесса будут давать правоохранители.
В случае доказывания вины причастные лица понесут предусмотренную законом ответственность.
Напомним, вокруг воинской части А5001 разразился громкий скандал из-за заявлений о возможном насилии. В ОК "Север" отреагировали на ситуацию, а правоохранители уже приступили к официальному расследованию.
Вскоре после этого стало известно, что командир 155-й бригады сбежал в СЗЧ, а в отношении его солдат идет расследование. Из-за самовольного ухода с места службы правоохранительные органы объявили Станислава Лучанова в розыск.
Это не единственный подобный инцидент в Вооруженных Силах Украины за последнее время. Ранее ГБР открыло дело из-за скандала в полку "Скеля". Следователи приступили к проверке штурмового подразделения после обнародования информации о возможном насилии над военнослужащими.
Впоследствии в рамках этого расследования военного из "Скели" арестовали за избиение подполковника. Суд отправил подозреваемого под стражу за жестокое избиение военного капеллана и офицера в Харьковской области, а правоохранители проверяют другие возможные факты насилия в полку.