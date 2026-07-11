Сухопутные войска отреагировали на бегство комбрига 155 бригады со службы

Подробности расследования

В командовании отметили, что открытость в сложных ситуациях является частью их ответственности, поэтому медиа и общественность предоставили официальные разъяснения. В настоящее время военное руководство полностью содействует правоохранительным органам.

"Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства. Сухопутные войска сотрудничают со следствием, предоставляют необходимые материалы и способствуют проведению процессуальных действий в пределах своих полномочий", - говорится в сообщении.

Почему раскрывают не все факты

В Сухопутных войсках подчеркнули, что заинтересованы в полном, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела. В то же время, часть информации на этом этапе остается закрытой для общественности.

"Часть информации не может быть обнародована на этом этапе, поскольку ее разглашение может навредить расследованию. Это не попытка скрыть факты или избежать ответственности", - пояснили в командовании.

Все сведения, которые можно было обнародовать без ущерба для дела, уже есть в публичном пространстве. Дальнейшие комментарии по ходу процесса будут давать правоохранители.

В случае доказывания вины причастные лица понесут предусмотренную законом ответственность.