ua en ru
Чт, 25 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Сухопутные войска отреагировали на скандал вокруг полка "Скеля": на проверку нужно время

17:19 25.06.2026 Чт
2 мин
Почему проверки в полку "Скеля" не будут быстрыми?
aimg Иван Носальский
Сухопутные войска отреагировали на скандал вокруг полка "Скеля": на проверку нужно время Иллюстративное фото: в полку "Скеля" проходит проверка (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Слухи о полке "Скеля" должны быть проверены. На этот процесс может уйти достаточно много времени, чтобы финальные выводы были точными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

"Боевая необходимость, интенсивность подготовки или репутация боевого подразделения не могут быть основанием для унижения, насилия, ненадлежащего обращения или безразличия к жизни и здоровью военнослужащих", - отметили в Сухопутных войсках.

Там добавили, что сейчас необходима проверка, а не эмоциональные оценки слухов. По фактам, которые опубликовали СМИ, уже работают уполномоченные органы.

Командование Сухопутных войск обещает держать ситуацию на контроле и способствовать тому, чтобы проверка была полной, объективной и беспристрастной. Также полк "Скеля" оказывает содействие уполномоченным органам.

"Часть обнародованной информации касается событий, которые, по сообщениям медиа, могли произойти около полугода назад. Поэтому сбор, анализ и проверка материалов требуют времени. Это необходимо для того, чтобы финальные выводы были точными, законными и беспристрастными", - обратили внимание в Сухопутных войсках.

Там добавили, что в случае, если применение насилия к военнослужащим имело место, должны быть приняты правовые и управленческие решения.

При этом военнослужащих, их семьи и возможных свидетелей призвали обратиться к ВСП, ГБР, Офису военного омбудсмена, на горячую линию командования Сухопутных войск в случае, если они располагают информацией о фактах насилия в отношении военнослужащих.

Скандал со "Скелей"

Напомним, ранее издание "Бабель" обнародовало расследование о возможных пытках военнослужащих в полку "Скеля". Также были случаи, когда солдаты умирали в небоевых условиях.

Реагируя на такую информацию, Государственное бюро расследований начало досудебное расследование.

При этом омбудсмен Дмитрий Лубинец направил своих представителей, чтобы те провели проверки в полку.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Война в Украине Военный
Новости
Украина получила большую партию самолетов для подготовки военных пилотов
Украина получила большую партию самолетов для подготовки военных пилотов
Аналитика
Вернутся ли отключение света летом: интервью с главой "Укрэнерго"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Вернутся ли отключение света летом: интервью с главой "Укрэнерго"